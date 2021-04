EuroMillions League Finale 3 Roeselare – Maaseik 3-0

In de titelstrijd heeft een onherkenbaar Maaseik er een pijnlijke week opzitten. Nadat er afgelopen woensdag in eigen huis met 0-3 werd verloren, ging Greenyard in Roeselare met dezelfde cijfers keihard onderuit. Tussenstand is nu 2-1 voor Knack, dat woensdag in Maaseik de titel kan pakken.