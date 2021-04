Tchalou - LVL 2-3

Geen tweede plaats voor LVL. Het had vanavond verrassend een tie-break nodig om rode lantaarn Tchalou aan de kant te zetten. Gent finisht daardoor als runner-up in de reguliere competitie. Morgen moet LVL 2 sets winnen op het veld van Michelbeke. Anders wacht er in de halve finale niet Gent, maar het oppermachtige Asterix Avo.