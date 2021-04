KV Mechelen doet na 4-2-zege toch weer mee voor play-off 2

Zulte Waregem heeft door een 4-2-nederlaag op bezoek bij KV Mechelen de kans laten liggen om zich te verzekeren van een plekje in de top acht. Het zag vooral in de eerste helft sterretjes tegen een gretige en goed voetballende thuisploeg. Nikola Storm was met twee goals in de eerste helft de matchwinnaar. Door de zege behoudt KV Mechelen een waterkansje op Play-off 2. Zulte Waregem zal volgende week tegen KAA Gent vol aan de bak moeten om de achtste plaats veilig te stellen.