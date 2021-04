Cercle Brugge wint met tien van OHL: rechtstreekse degradatie afgewend

Cercle Brugge heeft drie zeer belangrijke punten gepakt tegen OH Leuven. Net als vorige week moest Cercle meer dan een uur met tien man spelen, maar het scoorde wel drie keer tegen een slap OH Leuven dat nu Play-Off 2 meer dan waarschijnlijk mag vergeten: het werd 3-0. Cercle kan zo maandagavond zeker zijn van het behoud als Moeskroen niet wint van Antwerp, De Vereniging ontloopt in elk geval al rechtstreekse degradatie.