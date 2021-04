‘The Social House’ stuurt deelnemende influencers naar huis na doodsbedreigingen

De internetreeks ‘The Social House’, waarin bekende Vlaamse influencers een tijdje samenleven in een vakantiehuis, stopt er (voorlopig) mee. Na felle kritiek, het vertrek van een van de jongeren en een”korte pauze” van twee dagen is beslist om de stekker uit het experiment te trekken.

Het programma lag al langer onder vuur op sociale media: veel jongeren vonden het fout dat de influencers met acht in een huis leuke dingen deden, wat zij door de coronamaatregelen niet kunnen doen.

Woensdag stapte Flo Windey al uit het programma “omdat de mensen in het huis een fout beeld geven”, donderdag besliste productiehuis Wunderbaar om een “korte pauze” van twee dagen in te lassen waarin er geen video’s op YouTube gepubliceerd zouden worden.

Zaterdag blijkt dat de makers nu voor “een langere pauze” kiezen. “De online kritiek veranderde de laatste dagen naar regelrechte online haat die alle grenzen overschrijdt, met doodsbedreigingen naar de bewoners en haat naar hun geliefden”, schrijven de influencers op Instagram. “Ondertussen kregen we ook ongewenste bezoekers aan The Social House, inclusief vuurwerkpijlen die op het huis werden afgevuurd. We willen de haat niet laten winnen en zullen altijd staan voor positiviteit, maar deze verdere escalatie heeft ervoor gezorgd dat we samen met de creators hebben beslist om de pauze langer aan te houden. We betreuren enorm dat het op deze manier moet gebeuren, maar het mentale welzijn en de veiligheid van de creators krijgt van ons de hoogste prioriteit.”

De influencers trekken voorlopig dus naar huis. “Maar we komen terug met sterke verhalen, wanneer ook de algemene coronamaatregelen soepeler zijn”, klinkt het.