David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft de slotrit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Fransman klopte Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in de sprint in Usartza. De Sloveen pakte wel de zege in het eindklassement. Een bijzonder sterke Mauri Vansevenant maakte andermaal indruk bergop.