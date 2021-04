Duizenden kwallen werden deze week gezien aan een pier in de Italiaanse stad Triëst. Kijklustigen vergaapten zich aan de grote, roze kwallen die aan duidelijk zichtbaar in het water dreven. Volgens experts zijn de zeedieren naar die plek afgedreven door de wind en stroming. Ze drijven dicht bij de waterspiegel omdat het daar warmer en rijker aan plankton is.