Cardioloog: “Wie trombose wil voorkomen, moet zich net wél laten vaccineren”

"Op dit moment zijn er geen risicofactoren bekend voor de zeldzame vorm van bloedklonters en bloedplaatjestekort na vaccinatie." Thomas Vanassche, specialist bloedings- en vaatziekten aan UZ Leuven en vice-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase, benadrukte zaterdag tijdens de wekelijkse Q&A van de taskforce vaccinatie, dat het om een zeldzaam mechanisme en een random proces gaat.

"Er is geen enkele link met leeftijd op geslacht", zegt Vanassche, die spreekt op basis van de op dit moment beschikbare informatie, en na overleg met nationale en internationale trombose-experten. "Ook bij de personen die overleden zijn, is het onmogelijk om een gemeenschappelijke deler te vinden."

Het vaccinatienieuws werd deze week gedomineerd door Astra Zeneca. Er kwam een golf aan onduidelijkheid en ongerustheid na meldingen van een trombose na vaccinatie met het vaccin. Ons land besliste daarom om de komende maand alleen nog 56-plussers een vaccin van AstraZeneca toe te dienen. "Het aantal gevallen blijft heel beperkt", benadrukt Thomas Vanassche. Het gaat momenteel om zo’n 200 gevallen op 34 miljoen gevaccineerde personen (data tot 4 april).

Er zijn voorlopig meer gevallen bij vrouwen gemeld, maar dat bevestigt nog niet dat zij meer risico lopen. "Klassieke tromboses komen wel vaker voor bij vrouwen. Dat verschil is nog groter bij de jongere leeftijdsgroepen."

Klassieke trombose

"We merken ook veel bezorgdheid en ongerustheid bij personen die zelf ooit een trombose gehad hebben, of die momenteel bloedverdunners nemen. Er is echter geen enkele reden tot ongerustheid. Dit heeft niets te maken met klassieke tromboses", benadrukt Vanassche. "Wie bezorgd is om een trombose, moet zich net zeker laten vaccineren. De kans dat er zich een trombose voordoet bij een effectieve COVID-19 infectie, is vele malen hoger dan de kans op deze zeldzame verwikkeling na vaccinatie. Ik kan me geen enkele persoon voorstellen voor wie het beter zou zijn om zich niet te laten vaccineren."

Vanassche onderstreepte dat het zeldzame mechanisme niet direct gelinkt kan worden met de vaccins van Astra Zeneca. "Het is niet uitgesloten dat dit ook bij andere soorten vaccinaties kan optreden. Ook bij Johnson & Johnson zijn er enkele gevallen gemeld. We moeten alert zijn, zonder paniek te veroorzaken of schrik te hebben."

In België zijn er tot nu toe geen gevallen gemeld van ongewone bloedstolsels in de hersenen in combi­natie met een laag aantal bloedplaatjes.

Er was ook nog goed nieuws over de vaccinatiecampagne. "De versnelling in de vaccinatiecampagne zal zich komende week verderzetten", benadrukte professor Dirk Ramaekers (KU Leuven), hoofd van de taskforce vaccinaties. "Bovendien is er ondertussen een ex aequo tussen Vlaanderen en Wallonië - al is het geen wedstrijd."

Er zijn ook steeds meer gegevens dat gevaccineerden veel minder virus verspreiden. "Vaccinatie gaat zo nog meer impact hebben op de circulatie van het virus", benadrukte professor Pierre Van Damme (UAntwerpen). Volgens hem zal het nog meer mensen aanmoedigen om zich te laten vaccineren. "Naast het individuele element komt er ook een aspect van solidariteit bij."