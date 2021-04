Na enkele jaren pauze weer speelpleinwerking in de zomer

In de zomer van 2017 vond de laatste keer speelpleinwerking plaats in Heers. — © FrMi

Na een onderbreking van enkele jaren is er deze zomervakantie weer speelpleinwerking in Heers voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar. De gemeente is nog op zoek naar enkele monitoren.

“Onze nieuwe speelpleinwerking Bounce gaat op dinsdag 6 juli van start”, zegt diensthoofd Welzijn Sonja Doomen. “De vraag komt van de ouders, op die manier hebben de kinderen in Heers tijdens de zomer wat meer afwisseling. Elke dinsdag- en donderdagnamiddag in juli en augustus kunnen ze in en rond zaal De Bammerd terecht van 13 uur tot 16.30 uur. De ouders kunnen hun kind afhalen tot 17 uur. Tijdens de zomersluiting van onze buitenschoolse kinderopvang - van 19 juli tot en met 30 juli - is er zelfs elke dag speelpleinwerking van 9 uur tot 16.30 uur voor kinderen vanaf 2,5 jaar.”

Monitoren gezocht

De gemeente is nu op zoek naar monitoren die graag activiteiten voor kinderen organiseren. “We hebben al 13 kandidaten”, vertelt schepen van Jeugd Bart Stevens (VLDumont). “We zoeken nog een hoofdmonitor die tussen de kinderen en monitoren staat. Die overlegt dagelijks met de jeugddienst, coacht de monitoren, geeft speelimpulsen en animeert ook de activiteiten rond bepaalde thema’s. In de loop van april vinden er al sollicitatiegesprekken plaats, nadien is er een verplichte vormingsdag.”

Voor meer info kunnen geïnteresseerden telefonisch terecht bij de dienst Welzijn: 011/48.01.17, 0473/30.14.39 (Sonja Doomen) of 0498/25.83.97 (Evelien De Keyser).