Druk op intensieve zorgen blijft toenemen, maar wel minder ziekenhuisopnames

Van 3 tot 9 april werden er dagelijks gemiddeld 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling met 9% tegenover de week voordien. Op vrijdag 9 april werden er 275 nieuwe patiënten opgenomen. Er mochten ook 267 patiënten het ziekenhuis verlaten. Er lagen vrijdag in totaal nog 3.116 mensen in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 925 op een afdeling intensieve zorgen, dat is 14% meer dan een dag eerder. 523 patiënten, 8% meer, hebben beademing nodig.

iframe title="Ziekenhuisbezetting" aria-label="Interactive area chart" id="datawrapper-chart-vS4AM" src="https://datawrapper.dwcdn.net/vS4AM/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400">

(lto)