Net geen 100 is hij geworden, prins Philip. De langstlevende man uit de geschiedenis van de Britse monarchie is gestorven na een kort ziekbed. Hij stond zo’n 75 jaar ten dienste van zijn echtgenote, koningin Elizabeth. Tegelijk was hij de enige mens ter wereld die de Queen mocht tegenspreken, en dat ook deed. Al zal hij ook worden herinnerd om zijn foute uitspraken.