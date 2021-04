Dimitri Van den Bergh heeft voor het eerst verloren in de Premier League darts. De Belg verloor vrijdagavond van José Oliveira de Sousa, het nummer 14 van de wereld dat net als Van den Bergh debuteert in de Premier League. Het werd 3-7. Van den Bergh blijft tweede in de stand. Over tien dagen staat speeldag zes op het programma.