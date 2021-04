TikTok in de ban van meisjes die rondrennen op ‘zwevend gras’: “Net als lopen in een droom”

Twee Nepalese meisjes houden het internet in de ban door rond te lopen op een grasveld. Terwijl het duo gilt van plezier, zakken ze weg tot aan hun knieën en golft het gras mee met hun bewegingen. “Er zit water onder het gras, daarom is het zo”, aldus Aakriti die de beelden op TikTok zette, waar ze 50 miljoen keer werden bekeken. Het fenomeen heet bodemvervloeiing, daarbij verliest de bodem sterkte en samenhang als reactie op toegebrachte spanning. Of hoe iemand het stelde in de reacties op de video: “Net als lopen in een droom.”