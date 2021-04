Mikkel Honoré (24) heeft zijn tweede profzege beet in zijn carrière. De Deen kwam in de vijfde rit van de Ronde van het Baskenland als eerste over de meet in Ondarroa, voor zijn ploegmaat Josef Cerny. “Vooral de manier waarop we winnen, maakt het zo speciaal”, aldus de renner van Deceuninck-Quick.Step.