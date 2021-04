Vrouw geschokt nadat pakjesbezorger ‘boodschap’ achterlaat in haar tuin

“Aje moe kakkn, moe je kakkn!”, klonken de legendarische woorden van Stefaan Degand in de tv-reeks De Ronde, maar dat dacht een Britse pakjesbezorger eind maart ook. De man had zonder succes geprobeerd een pakje te leveren, maar verscheen plots weer in het vizier van de beveiligingscamera met een vrouwelijke metgezel. Ze hurkte snel neer bij het tuinhek om even snel weer te verdwijnen terwijl ze haar broek ophijst. “Walgelijk”, klinkt het bij geschokte vrouw in wier tuin de ‘boodschap’ lag. “Het wc-papier lag er zelfs nog bij.”