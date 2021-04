In Tongeren worden plannen gemaakt voor een nieuwe tuin, midden in het stadscentrum. De stadstuin moet op termijn een groene doorsteek vormen tussen de winkels in de Maastrichterstraat en de Kielenstraat, waar onder andere het Gallo-Romeins Museum ligt. Daarnaast hoopt het Tongerse bestuur de binnenstad met meer groen ook aantrekkelijker te maken.