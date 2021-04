Archeologen vonden “de verloren gouden stad”: Egypte heeft nu ook zijn eigen Pompeï

Ze waren op zoek naar een tempel van Toetanchamon, maar botsten op de verloren gouden stad. Nabij Luxor hebben archeologen de eerste delen blootgelegd van Aten, een nederzetting uit de hoogdagen van het oude Egypte. De euforie is groot. “Een van de belangrijkste ontdekkingen sinds het graf van Toetanchamon”, klinkt het. Of: “Dit is het Pompeï van Egypte”. Maar de grootste hoop is vooral dat de ontdekking het toerisme het land weer kan aanzwengelen.