Nieuw tafereel naar aanloop van moederdag

Na groot succes van de vorige taferelen - het paastafereel werd zelfs in het tv-programma Iedereen Beroemd uitgezonden, is er weer een nieuw. Dit keer is het een moeder met spelende kinderen in boerderijsfeer, naar aanloop voor moederdag. Ook is er weer een aangepaste spreuk om even bij stil te staan. Iedereen kan het komen bewonderen, er is zelfs een coronaproof babbelbankje voorzien.