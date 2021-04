Nederland laat omstreden turncoaches thuis van Spelen

In ons land ligt het rapport naar de wantoestanden in het turnen nog op het bureau van minister Ben Weyts (N-VA), maar Nederland heeft al beslist dat omstreden coaches Vincent Wevers, Nico Zijp en Wolther Kooistra niet meegaan naar de Olympische Spelen in Tokio. “Hiermee ontstaat er duidelijkheid en rust rondom het team, dat zich in gezamenlijkheid blijft voorbereiden”, klinkt het in een verklaring van de Nederlandse turnbond (KNGU).