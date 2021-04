Heynen in duel met Suzuki. KRC Genk won dit seizoen al zowel de heenmatch als het onderling duel in de beker en telt vijftien punten meer dan STVV. KRC start dus als favoriet. — © BELGA

KRC Genk moet zondag winnen om zeker te zijn van een plaats in play-off 1, terwijl voor de Kanaries alleen nog eer en winstpremie te rapen vallen. Het is maar één van de vele contrasten, waarover de coaches John van den Brom en Peter Maes zich buigen in de aanloop naar de Limburgse derby.