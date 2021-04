In Opwijk (Vlaams-Brabant) heeft vrijdagmiddag een zware brand gewoed. Een appartement aan de Kloosterstraat vatte vuur en de vlammen sloegen over naar andere gebouwen, zo zegt de brandweer Vlaams-Brabant-West. Er zijn geen slachtoffers maar de schade is zeer aanzienlijk. Zeker acht appartementen zijn onbewoonbaar.