PELT

De familiale groothandel Kanters, gespecialiseerd in producten voor haar- en nagelstyling, heeft in volle lockdown 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsgebouw in Pelt. “Nog nooit zoveel contact gehad met onze kappers”, zeggen de zaakvoerders Kim Dericks en Joris Bloemen.