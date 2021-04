Hawaiian Poké Bowl ging van start in de zomer van 2018 en telt, met die van Genk erbij, inmiddels 13 vestigingen in ons land. — © Chris Nelis

GENK

Op zaterdag 10 april opent in Shopping 1 in Genk de dertiende vestiging van Hawaiian Poké Bowl in ons land, en de tweede in Limburg. Het gaat om één van de snelst groeiende ketens in België.