Mikel Frolich Honoré heeft de vijfde etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleef samen met Julien Bernard (Trek-Segafredo) en ploegmaat Josef Cerny over uit de vroege vlucht. In het slot reden de twee Quick-Steppers weg van hun metgezel. Uiteindelijk ging Mikel Frolich Honoré aan de haal met de zege.