Sportmanager in spé Laura Marit (23) loopt stage bij Belgische voetbalbond

Laura is geboren en getogen in Halle, maar woont momenteel deeltijds in Tongeren. “Ik blijf bij mijn Tongerse vriendin slapen wanneer ik late uren op de Hogeschool PXL draai. De dag nadien rijd ik terug naar Halle, want in de week heb ik voetbaltraining”, vertelt de 23-jarige Laura Marit. “Al verandert dat met de paaspauzes en andere coronamaatregelen al eens."“Na mijn diploma Communicatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel heb ik gekozen om nog een Bachelor-Na-Bachelor Bedrijfsmanagement te volgen met als afstudeerrichting marketing en keuzetraject sportmanagement, een hele mond vol dus. Ik doe dit niet zoals de gewone student in 3 jaar, maar ik ben één van de ‘speciallekes’ en kan dit diploma in een verkort traject (1 jaar, red.) behalen. Al moet je dit zeker niet onderschatten. Ik heb vakken uit het eerste, tweede en derde jaar waardoor ik momenteel stage aan het lopen ben, maar ondertussen ook nog les heb. Ik kan je garanderen, het is iets voor de doorbijters.” Les van Philippe Muyters“Het is een interessante studie”, gaat Laura verder. “Zo kregen we les van oud-minister Philippe Muyters die mij het vak Sportmanagement doceerde. In het begin dacht ik ‘Oei, les krijgen van een politieker, wat gaat dat geven?’, maar zijn lessen waren echt één van de leukste. De ervaring die hij ons kon meegeven, de topics behandelen die niet zoveel aandacht krijgen zoals ‘Grensoverschrijdend gedrag in de sport’, het was altijd een les om naar uit te kijken. Hij nodigde ook enkele gastsprekers uit die hun expertise aan ons overbrachten. Sport is mijn leven, en ik ben er dan ook enorm veel mee bezig. Niet alleen als sporter zelf, maar ook achter de schermen. De aandacht gaat meestal naar de topsporters zelf. Neem nu voetbal, op het veld staat een ploeg van 11. Dan nog de bankzitters en de staffleden, maar achter de schermen is er een veel groter team aan het werk om die voetballers op het veld te krijgen. Dat is net het team waar ik deel van wil uitmaken. Ik heb nu voetbal als voorbeeld genomen, maar dat geldt voor elke sport.”Geen ‘oudemannenclub’“Ik vind het daarom ook zo grappig dat mensen de KBVB nog als ‘oudemannenclub’ bestempelen. Het is eigenlijk allesbehalve dat. Dit is trouwens mijn derde stage op rij bij de KBVB. Eerst heb ik stage gedaan in het communicatieteam, nadien in het FSR-team dat de sociale projecten behartigt en nu versterk ik het marketing-communicatie team. Ook ben ik al 1 jaar lid van de jeugdraad binnen de KBVB. Wij staan eigenlijk het FSR-team bij en organiseren projecten om via het voetbal thema’s te behandelen zoals inclusie, ethiek, gezondheid, welzijn en milieu. Uiteraard willen wij vooral discriminatie in het voetbal onder de aandacht brengen. Je moest eens weten hoe vaak supporters langs de zijlijn discriminerende zaken naar je roepen. Dat is het moment om als team in te grijpen en de supporters op hun plaats te zetten want het kan mensen echt kwetsen, maar daar wordt nauwelijks bij stilgestaan.”Taboe“Voetbal is altijd mijn favoriete sport geweest, maar ik ben pas op 22-jarige leeftijd begonnen. Vroeger was het echt taboe dat meisjes voetbal speelden, nu is dat al minder. Toch is het nog steeds aanwezig. Daarom mocht ik vooral van mijn mama nooit voetbal spelen. Dan ben ik maar beginnen dansen en turnen tot ik er genoeg van had. Ik heb nog een klein zusje van 12 die nu bij RSC Anderlecht speelt en dat was eigenlijk het moment dat ik tegen mama zei dat ik ook voetbal ging spelen. Geloof het of niet haar reactie was: 'Nu nog, op deze leeftijd?'. Toen brak mijn klomp, ik moet nog beginnen aan het ‘echte’ leven en ik word al te oud genoemd om aan een nieuwe sport te beginnen. Twee jaar geleden ben ik eindelijk beginnen voetballen bij Leeuw Brucom (Sint-Pieters-Leeuw). Of ik ooit een Red Flame zal worden, dat zit er niet meer in, maar amuseren en punten pakken in onze competitie is iets waar ik elke dag naar uitkijk.”“Wat de toekomst brengt? Ik leef van dag tot dag. Piekeren over de toekomst is niets voor mij. Al hoop ik een kans te krijgen om in het communicatie-, event- of marketingteam terecht te komen van een sportclub op topniveau. Het liefst van al zou ik in het voetbalwereldje achter de schermen willen meedraaien, maar mijn nieuwsgierig kantje staat zeker open voor andere sporten.”