Lasser Toni Scarpinato: van bedrijfsleider tot leerkracht

“Op mijn 23ste heb ik een opleiding lassen gevolgd via de VDAB”, steekt Toni Scarpinato van wal. “Daarna ben ik als lasser aan de slag gegaan. Maar ik wou meer. Daarom heb ik in 2013 een cursus bedrijfsbeheer gevolgd en ben ik gestart met mijn eigen zaak. Ik heb in zowat heel België verschillende grote en kleine projecten gerealiseerd. Daar was ik best fier op. Maar dat succes had ook een keerzijde, vaak was ik een hele week van huis weg en langzaam maar zeker begon ik mijn vrouw en mijn drie kinderen te missen. Tijdens de jaren dat ik mijn eigen bedrijf runde, heb ik verschillende stagiaires gehad. Ik vond het steeds erg leuk om hen de kneepjes van het vak te leren. De combinatie van het vele weg zijn van huis en het aangenaam gevoel bij het opleiden van die jonge gasten heeft me aan het denken gezet. Zo heb ik de beslissing gemaakt om voor leraar te gaan. Na enkele infomomenten en een Sid-In te hebben bezocht, heb ik gekozen voor de Hogeschool PXL omdat zij nogal een persoonlijke aanpak hebben en ik als zij-instromer uit een hele andere wereld kwam. Ik had voorheen mijn secundair onderwijs wel afgemaakt maar ben toen meteen gaan werken.”"Het is best een pittig traject”, gaat Scarpinato verder. “Uiteraard moest ik opnieuw de aula in om te studeren en tegelijk moest ik mijn zaak stopzetten. Om daarna mijn studies te combineren met meteen al les te geven. Zo sta ik op dit moment in het Lanakense Pyxiscollege voor de klas. Hier ben ik in september gestart als leraar in het LIO-traject (Leraar-in-opleiding red.). Het biedt de mogelijkheid om de lerarenopleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Ik kreeg meteen een coach toegewezen bij wie ik met al mijn vragen of twijfels over het schoolse gebeuren terechtkon. Ik ben daar zeer warm onthaald in een hecht lerarenteam! Vanuit de Hogeschool PXL had ik ook een mentor die mijn evolutie op de voet volgde. Op de PXL hebben ze me echt wegwijs gemaakt in de wereld van de leerplannen, eindtermen en lesvoorbereidingen. Op het Pyxiscollege hebben ze me een eerlijke kans gegeven om deze theorie om te zetten in de praktijk. Ik moet zeggen dat ik niet beter terecht kon komen als startende leerkracht.”“Ik ben énorm blij dat ik deze stap heb gemaakt en geniet dagelijks van het werken met jongeren. Blij dat ik mijn praktijkervaring aan hen kan doorgeven. Ik hecht er veel belang aan dat ik meer ben dan gewoon een leerkracht die met hen werkt. Men zegt wel eens dat mensen meer bijleren wanneer ze zich goed voelen. Zo is dat voor mij op de Hogeschool PXL en in het Pyxiscollege. Dat gevoel wil ik mijn leerlingen dan ook doorgeven. Gelukkig kan ik steeds terugvallen op mijn jaren ervaring als lasser. Ik ken de kneepjes van het vak uit de praktijk, niet enkel uit een boekje. Maar ik ken ook de valkuilen die je tijdens het lassen kan tegenkomen. Je voelt dat de leerlingen dat appreciëren.”