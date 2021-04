Milan Pieters (30) runt honingkaarsenbedrijfje in Jimma, Ethiopië

“Ik heb me er nooit onveilig gevoeld”, steekt de dertigjarige Milan Pieters van wal. Vandaag verblijft hij weer even in Antwerpen. Corona en een gewapend conflict in het noorden van Ethiopië houden hem aan de Schelde. “Ik denk dat het er gewoon even veilig is als hier. Het is het stabielste land in Oost-Afrika. Volgens mij zijn er daar twee belangrijke redenen voor. Het christendom met al z’n aftakkingen (63%) en de islam (34%) zijn de grootste geloofsgroepen in Ethiopië. Toch mogen christenen en moslims met elkaar trouwen, hierdoor is er een groot respect voor beide geloofsovertuigingen. Dit maakt het moeilijk voor bijvoorbeeld terreurorganisaties om zich te vestigen binnen Ethiopië. Een tweede reden ligt in het feit dat Ethiopiërs erg nationalistisch zijn, ze vertellen graag over hun land en het betekent veel voor hen. Hierdoor heb je minder agressie van de stammen onderling. De solidariteit in Ethiopië is onbeschrijfelijk. De openheid, de onderlinge dankbaarheid, de oprechtheid, de samenhorigheid van de mensen blijft mij het meeste bij. Ethiopiërs zijn trots op hun land. Het conflict dat zich momenteel afspeelt tussen de regering en de lokale overheid Tigray gaat over macht en geld. Geen etnisch conflict. Van zodra ik weer mag reizen, spring ik op het vliegtuig. Dankzij Boko Haram“Hoe ik er verzeild ben geraakt? Na mijn middelbaar ben ik ergotherapie gaan studeren aan de Hasseltse Hogeschool PXL”, gaat Pieters verder. “In mijn laatste bachelorjaar anno 2012 kreeg ik er de kans om op buitenlandse stage te gaan. De mogelijkheden waren Mali en Ethiopië. Mali was eigenlijk mijn eerste keuze maar het feit dat terreurorganisatie Boko Haram opnieuw naar de wapens greep, gooide roet in het eten. Dus ja, bleef er nog Ethiopië over. Op dat moment nog totaal onbekend voor mij. Gelukkig motiveerden mijn docenten, Jan en Johan, mij om toch deze stap te zetten. Een keuze waarvan ik zeker geen spijt heb gehad.”“Tijdens mijn stage in de stad Jimma leerde ik Mamie Worknesh kennen. Ze was aangesteld als mijn stagementor maar werd gaandeweg mijn Ethiopische mama en leerde me het land ontdekken waar ik uiteindelijk als een blok voor viel. Om te beginnen, het beeld van de uitgemergelde kindjes vanop de internationaal bekende foto’s strookt niet meer met de huidige realiteit. Door de verbetering in de gezondheidszorg is de levensverwachting er gestegen van 52 jaar in 2000 naar 65 jaar in 2016. Het sterftecijfer voor kinderen jonger dan 5 jaar is gedaald van 203 per duizend in 1990, naar 144 in 2000 om in 2016 op 58 uit te komen. Ethiopië is met zijn 1.104.300 km² een heel uitgestrekt land: in het noorden is er prachtige natuur met veel groen en kerken die in de rots uitgehouwen zijn. In het zuiden heb je dan weer de traditionele stammen, het meer droge landschap en olifanten. Oostwaarts vind je er de woestijngebieden en kamelen, de meer Arabische invloed zeg maar. Er is zo ongelofelijk veel te zien. Momenteel is Ethiopië als vakantiebestemming nogal onbekend, maar dit is de afgelopen jaren al sterk aan het veranderen. Het is dan ook een echte aanrader om het te gaan bezoeken, nu het nog niet zo toeristisch is. Ontdek er de stad Bahir Dar, aan de Ethiopische Rivièra waar de Blauwe Nijl ontspringt, de Simien Mountains, het hooggebergte in Ethiopië, een plek waar talloze bijzondere dieren leven, zoals grasetende apen en rondcirkelende lammergieren. Of de hyena’s van de stad Harar. Je mag er ook gezellig mee spelen: als je ze met je mond een homp rottend vlees voorhoudt, smikkelen ze het zo op. De iconische, uit de rotsen gehouwen kerken van Lalibela zijn doordrenkt met geschiedenis. Gelegen in het bergachtige gebied in het noorden van Ethiopië liggen elf kerken die met grote zorgvuldigheid zijn uitgehouwen uit de rotsen, sommige van de top naar beneden en anderen gebeiteld in kliffen. Ze zijn een architectonisch wonder.”Honing- en bijenwas“Mijn liefde voor Ethiopië begon door mijn bloed te stromen. Het begon te kriebelen om iets op te zetten. Mijn vader heeft veel ervaring in het oprichten van buitenlandse kleinschalige fairtrade bedrijven en besloot me te helpen. Samen gingen we op prospectie in Jimma en kwamen in contact met de lokale honing- en bijenwaskaarsen. Dat leek me wel wat. Dankzij onze gebundelde krachten met onze investeerder en Mamie Worknesh, konden wij dit bedrijf opstarten. Ons bedrijf maakt de brug tussen de Europese kaarsentechniek en de zuivere honing- en bijenwas in Jimma. Hiermee produceren we honing, bijenwas en organisch afval. De honing wordt verkocht op de lokale markt. Het organisch afval dient als bemesting van de landbouwvelden en bijenwas wordt geëxporteerd naar Europa voor verschillende doeleinden. Onze bedrijfsvisie benadrukt de fairtrade, zo trachten wij ziekteverlof, vakantiedagen, eerlijke verloning te bieden aan onze zes werknemers. Een gegeven dat niet zo vanzelfsprekend is in Ethiopië. Daarbij, in Afrika ondernemen is nooit gemakkelijk. Iets waar wij het moeilijk mee hadden was het vinden van de juiste middelen, kwalitatief goede materialen. Daarom importeerden wij ook veel van onze materialen zelfs vanuit België. Vandaag combineer ik mijn bedrijfje met 4/5de te werken in een rusthuis in Antwerpen. Ik tracht minstens 1 keer per jaar naar Jimma af te reizen voor zo’n 10 dagen. Wie weet dat ik eens voor altijd naar daar zal verhuizen."