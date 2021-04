De kern van de strategie van viroloog Marc Van Ranst: van bij het begin alomtegenwoordig zijn in de media (hier in februari 2020). — © blg

Niemand heeft tijdens de coronacrisis zo vaak het woord gekregen in de avondjournaals van VTM en VRT als viroloog Marc Van Ranst. Oppositie en niet-medische experts kwamen amper aan bod. "Voor even leek het Vlaamse nieuws op dat van Rusland of China."