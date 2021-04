Vaccinoloog Geert Leroux-Roels: “Hoopvolle resultaten van Nederlands neusspray-vaccin”

De eerste proeven, op muizen en hamsters, met het neusspray-vaccin waaraan het Nederlandse Intravacc werkt, leveren hoopvolle resultaten op. Maar het is nog te vroeg om daaruit besluiten te trekken over het succes van het vaccin bij de mens. “Daarvoor zijn nog meer data nodig, bijvoorbeeld over de veiligheid en de immuunrespons”, zegt de Gentse vaccinoloog Geert Leroux-Roels. Een vaccin dat via de neus toegediend wordt, zou alvast enkele voordelen kunnen opleveren.