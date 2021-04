“Ik mis de helft van het leven van mijn kinderen”: Evi Hanssen over co-ouderschap en de positieve invloed van corona

Evi gaat op stap met haar beste vriendin en seksuoloog Saar. Het wordt een openhartige babbel over hoe je fantaseert over je ongeboren kinderen (en hoe de realiteit dan kan verschillen), de pandemie, opnieuw trouwen en of het leven “dit nu is”. “Of ben ik echt zo raar, dat ik mij dat afvraag?”