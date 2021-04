Politie controleert op snelheid in Diepenbeek en Hasselt

De politie LRH hield donderdag snelheidscontroles op drie locaties. De snelheid van de bestuurders werd gecontroleerd op de Nieuwstraat in Diepenbeek en op de Herkenrodesingel en de Kempische Steenweg in Hasselt.

982 van de 3.877 gecontroleerde bestuurders reden sneller dan de maximum toegelaten snelheid. In totaal zaten vijf bestuurders onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Tijdens de controle op de Herkenrodesingel in Hasselt haalde één bestuurder een snelheid van 119 kilometer per uur waar de toegelaten snelheid 70 km/uur is. De chauffeur testte positief op drugs achter het stuur. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Verder werden nog enkele onmiddellijke inningen opgesteld voor geen of vervallen keuring en het gebruik van een gsm achter het stuur. ppn