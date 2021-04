Alain Bloeykens kiest budgetwijnen: wijn tot 4,5 euro, kan dat lekker zijn?

Correcte wijn onder de 4,5 euro, kan dat? Jawel, maar dik gezaaid is ie niet. En toegegeven: lang geleden dat zo veel flessen onverbiddelijk de goot ingingen. Veel hangt natuurlijk van je verwachtingspatroon af. Dit zijn geen flessen waarover je een boompje kunt opzetten of die eeuwig in het geheugen gebeiteld zitten, laat staan weggelegd kunnen worden. Wel is dit instant drinkplezier, net iets meer dan ordinaire slobberwijn. Omdat de betere exemplaren fris en aromatisch zijn. Of om het met een cliché te zeggen: wijn voor bij dagelijkse kost. En daar is niks mis mee.