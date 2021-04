Dromen mag, vindt hij. Meer nog: het is een noodzaak. Al heeft Dirk De Wachter (61) wel een voorkeur voor dromen op postzegelformaat. Of zoals hij alleen dat kan zeggen: “Geen vuurwerk, maar kleine glinsteringen.” In onze rubriek ‘... kopt binnen’ kopt De Wachter vakkundig enkele stellingen binnen.