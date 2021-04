Coronavrij wandelen bij WSV Milieu 2000

Wie in Lommel vraagt naar het mooiste natuurgebied krijgt gegarandeerd de Sahara op zijn bord. Filmers, fotografen, schilders, schrijvers, zwervers, allemaal zijn ze de revue gepasseerd. Allemaal hebben ze de Sahara gezien. Een benijdenswaardig natuurgebied heeft er wortel geschoten en zich uit de dorre woestijnvlakte gewrongen. Oude zandgroeven lokken watervogels. Dichte bossen bieden beschutting aan wild. Reptielen voelen zich thuis in het mulle zand. Zeldzaam zijn de korstmossen, wilde bloemen en struiken. Ze lokken vlinders en andere insecten. Nu het plaatje compleet is, lokt het ook toeristen, vooral wandelaars...Meer info op de website https://wsv-milieu-2000.be/