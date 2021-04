Deze week is het eerste paardencrematorium van Vlaanderen geopend in Zellik, deelgemeente van Asse in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt Erwin Thielemans, oprichter en eigenaar van het crematiebedrijf. Het eerste paard is woensdag gecremeerd. Tot nu moesten mensen uitwijken naar crematoria in Wallonië of Nederland.