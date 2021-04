Zaterdag staat de Clasico op het programma in Spanje, en de wedstrijd is enorm belangrijk met het oog op de titelstrijd. Real Madrid kan morgen echter geen gebruikmaken van Rode Duivel Eden Hazard. Coach Zidane deed op zijn persconferentie nog even mysterieus maar toen even later de selectie werd bekendgemaakt, was er geen spoor van Hazard.