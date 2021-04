Leeftijdsgrens AstraZeneca zorgt voor administratieve last bij vaccinatiecentra

De beslissing van de overheid om een leeftijdsgrens in te voeren voor het coronavaccin van AstraZeneca zorgt voor een extra administratieve last voor de Limburgse vaccinatiecentra. De medewerkers moeten zelf honderden mensen opbellen om de afspraken te verzetten. Daarnaast zorgt de beslissing ook voor een mentale tik. Heel wat Limburgers willen het AstraZeneca-vaccin niet meer, maar het is niet mogelijk om zelf je vaccin te kiezen. Wij gingen een kijkje nemen in het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden waar de vaccinaties van de 75-plussers vlot verlopen.