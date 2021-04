Deze scheidsrechters moeten de Limburgse derby tussen Genk en STVV in goede banen leiden

Alexandre Boucaut is voor de tweede keer dit seizoen aangeduid als ref voor de Limburgse derby. — © JEFFREY GAENS

Scheidsrechter Alexandre Boucaut is door het Referee Department aangesteld om de wedstrijd tussen KRC Genk en STVV (zondag om 13.30u) in goede banen te leiden. Het is voor de 40-jarige Boucaut al zijn tweede Limburgse derby dit seizoen.