Zus van man die overleed na AstraZeneca-prik: “We zullen meer levens redden met vaccinatie, dan zonder”

De Britse Alison Astles verloor zondag haar broer Neil Astles door een bloedklonter in zijn hersenen. “Een week na zijn vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin begon hij ernstige hoofdpijn te krijgen”, zegt Astles in een video die zo online zette. “Ondanks het overlijden in onze familie wil ik iedereen sterk aanraden om zich te laten vaccineren. De kans om te sterven aan het vaccin is bijzonder klein.”