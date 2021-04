Britse prins Philip overleden op 99-jarige leeftijd

De Britse prins Philip is overleden op 99-jarige leeftijd. Dat meldt het Britse koningshuis. De echtgenoot van koningin Elizabeth II stierf vrijdagochtend “vredevol” in Windsor Palace.

“Het is met diepe droefenis dat Hare Majesteit De Koningin de dood van haar geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins Philip, Hertog van Edinburgh heeft aangekondigd”, klinkt het in een persbericht. “Zijne Koninklijke Hoogheid overleed vanochtend vredevol in Windsor Palace.”

Prins Philip leed al langer aan gezondheidsproblemen. Hij werd de afgelopen weken meermaals opgenomen in verschillende Londense ziekenhuizen met hartproblemen.

