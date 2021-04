Wat vindt Limburg van statiegeld op blik en plastic? Laat je stem horen via onze enquête

Zwerfvuil blijft voor veel Limburgers een doorn in het oog. Statiegeld invoeren op blikjes en plastic flessen is een mogelijke oplossing, maar kent ook tegenstand. Wat vindt de Limburger hier nu over? Laat je stem horen in het grote statiegeldonderzoek van deze krant.

Op 30 april zal Het Belang van Limburg een uitgebreid dossier rond afval publiceren. Drie jaar geleden heeft deze krant dat al eens gedaan via een onderzoek bij 1.000 Limburgers. De enquête uit 2018 polste toen ook naar wat de Limburger van statiegeld vond.

Uit de resultaten bleek dat driekwart van de ondervraagden statiegeld als een goede oplossing zag voor minder zwerfvuil. Nog meer mensen (77%) wilden zelfs een uitbreiding naar blikjes en plastic flessen. Ook opvallend is dat vier op de tien Limburgers vaker blikjes of plastic flessen in hun omgeving zouden oprapen als ze er statiegeld voor zouden krijgen.

© Shutterstock

Vooral water in plastic

Over het aanpassen van het koopgedrag waren de meningen in het vorige onderzoek erg verdeeld. Een kwart van de ondervraagden was minder geneigd om nog drank in plastic of blik met statiegeld te kopen. Maar evenveel Limburgers zouden net méér blik en plastic kopen als er statiegeld op geheven werd. De resterende helft zou zijn koopgedrag niet aanpassen.

Bijna de helft wist exact hoeveel statiegeld er op een flesje geheven wordt. De Limburgse consument kocht in 2018 vooral water (72%) en frisdrank (57%) in plastic flessen. Wat blik betreft is dat vooral frisdrank (19%) en bier (9%). Een op vijf Limburgers gaf in het vorige onderzoek ook toe dat ze wel eens een papiertje of flesje lieten liggen als er geen vuilnisbak in de buurt was.

Nieuwe enquête

Het debat over zwerfvuil, afval en statiegeld is nog altijd brandend actueel. Vandaag bestaat zo’n 40% van het zwerfvuil uit blikjes en plastic flessen. Door de aanhoudende coronacrisis zijn meer mensen beginnen wandelen en fietsen. Het spijtige gevolg is dat er sindsdien ook meer afval in de natuur achterblijft. Om het probleem van zwerfvuil in te dijken willen ecologische organisaties statiegeld uitbreiden van glazen flessen naar blikjes en plastic flessen. Handelsfederaties zoals Comeos of Buurtsuper daarentegen zijn helemaal niet voor dat idee te vinden.

Maar hoe kijkt de Limburger er in 2021 naar? Samen met onderzoeksbureau Ipsos werd een nieuwe enquête opgesteld die uitsluitend focust op statiegeld. Wie zijn stem wil laten horen kan dat eenvoudig via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts twee minuten. Alle deelnemers maken kans op één van de vijf jaarabonnementen op de muziekstreamingdienst Spotify.