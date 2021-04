Een goedgezinde Vincent Kompany sprak vandaag de pers toe met het oog op de topper tegen Club Brugge op zondag (18u15). “Ik heb zin in de match, en de wedstrijd leeft in de ploeg”, zei de coach van Anderlecht, die morgen zijn 35ste verjaardag viert en blij verrast was door een taart van de aanwezige pers.