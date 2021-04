Dit eet Catherine Zeta-Jones (51) niet om slank te blijven: “Het is nochtans mijn droom”

Ze heeft 51 lentes op de teller, maar actrice Catherine Zeta-Jones blijft er fantastisch uitzien. “Mijn grote droom is om alleen maar desserts te eten, maar als ik mijn figuur wil behouden, kan dat niet”, zegt de vrouw van Michael Douglas (76) aan The Wall Street Journal. “Ik eet voorlopig alleen gezonde ‘echte’ voeding”.

“Als ik héél oud ben, ga ik een heleboel vitamines nemen”, zegt Zeta-Jones. “Dan kan ik de hele dagen door desserts eten, dat is echt mijn droom.” Maar voorlopig laat de 51-jarige actrice de zoetigheden voor wat ze zijn en eet ze naar eigen zeggen alleen maar gezonde voeding. “Dat doe ik alleen omdat ik mijn figuur wil behouden.” Ook snoepjes zul je in de keukenkast van Zeta-Jones niet vinden.

In het interview benadrukt Zeta-Jones ook dat ze thuis gewoon ‘Cath’ is. “Ik nestel me graag in de zetel met de rest van mijn familie. Ik ben erg op mijn privacy gesteld. Niet iedereen hoeft te weten wie ik ben en wat ik allemaal doe. Je zal me niet snel een foto zien posten op sociale media terwijl ik met mijn man in een jacuzzi zit.”

Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas stapten in 2000 in het huwelijksbootje. Samen hebben ze twee kinderen: Dylan Michael Douglas en dochter Carys Zeta Douglas. Uit een eerder huwelijk heeft Michael nog een zoon, Cameron.