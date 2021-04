Planckendael verwelkomt allereerste kleine moormaki

In Planckendael in Muizen (Mechelen) is er voor het eerst een moormaki geboren. Hoewel het de eerste geboorte is voor het ouderpaar, doen ze het volgens de verzorgers erg goed. De geboorte van de maki is belangrijk voor het kweekprogramma, want de Malagassische dieren zijn bedreigd.

Moormaki’s zijn halfapen die in het wild leven op het Afrikaanse eiland Madagaskar en enkele omliggende eilandjes. Ook Planckendael heeft een groep van deze dieren. Die groep werd recent uitgebreid met een jong. Het is de allereerste keer in de geschiedenis van het park dat er een moormaki wordt geboren.

“Zowel het jong als moeder Kimmie en vader Oreo doen het erg goed. Het is hartverwarmend”, zegt verzorgster Stéphanie. “Momenteel klampt het jong zich nog stevig vast aan de vacht van de moeder, maar binnenkort zal ze op haar rug klimmen en spelenderwijs de omgeving gaan verkennen. Of het kleintje een jongen of een meisje is, weten we nog niet. Net als volwassen vrouwtjes is ze koperkleurig, dus misschien is het een meisje. De maki zal alleszins een naam krijgen die begint met een W, zoals alle borelingen in 2021.”

Kweekprogramma

De geboorte van de moormaki is goed nieuws voor het internationale kweekprogramma. Het leefgebied van de halfapen wordt bedreigd door houtkap, stroperij en een hardnekkige illegale handel in de maki’s als huisdier. “Met deze geboorte dragen we bij aan het in stand houden van een reservepopulatie”, klinkt het bij Planckendael.

De jonge moormaki is al te bewonderen in het makiverblijf in Planckendael.