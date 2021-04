Gemeenteraad Herk-de-Stad

De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert maandag 19 april. Dat is een week later dan normaal.

De tweede maandag van de maand is de vaste vergaderdatum van de Herkse raad. Wegens corona vindt de zitting niet in fysieke vorm plaats, wel in de vorm van een videoconferentie. Ze vangt aan om 20 uur. Iedereen mag het openbare gedeelte volgen. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be. LW