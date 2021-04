In de aanloop naar het EK voetbal deze zomer lanceert AB InBev een opvallend nieuw bier: Jupiler Red. Al klopt ‘nieuw’ niet helemaal, want volgens de biergigant smaakt het pintje exact hetzelfde. Ook voor de bierkenner die we blind lieten proeven, is er weinig verschil. Maar zal dit pintje dat op een kriek lijkt ook aanslaan?