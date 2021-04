Birkenstock werkt samen met Britse ontwerpster en komt met nieuwe ‘Arizona-sandaal’

Wie het werk van de Britse ontwerpster een beetje kent, weet dat ze altijd tot het uiterste gaat. Geen saaie ontwerpen in telkens een andere kleur, maar vernieuwende inzichten in combinatie met elegantie.

En dat was ook meteen de uitdaging. De Duitse fabrikant Birkenstock is niet gekend voor extravagante ontwerpen maar wel voor comfortabele, ongecompliceerde sandalen. Om maar een voorbeeld te geven: zowel stijlicoon Katie Holmes en modellen op de catwalk bij Valentino in 2019, als je grootvader dragen het schoeisel. “Je moet goed oppassen als je zo’n iconisch en bekend ontwerp wilt veranderen”, zegt Toogood in een interview met Vogue. “De lijn tussen herkenbaarheid en iets totaal nieuws is hier heel dun. We wilden iets anders maken, maar je moest er nog steeds het origineel in herkennen.”

Zelfs een bed

Het resultaat? Drie stijlvolle sandalen, die nog steeds het DNA van Birkenstock bevatten. Als eerste heb je de ‘Forager’, een simpele sandaal die bestaat in leder, vilt en zelfs canvas. “Als ontwerper is het belangrijk dat je de geometrie juist hebt”, zegt Toogood. “Dan pas wordt het mooi en elegant.”

Als tweede heb je de ‘Mudlark’. “Ik beeld me in dat dit type schoen gedragen wordt door archeologen, die op zoek zijn naar erfstukken uit lang vervlogen tijden, specifiek langs rivieren.” En eindigen doen we op het strand met de ‘Beachcomber’, een ontwerp geïnspireerd op zeeschuim.

Maar de samenwerking gaat nog een stapje verder: de twee bedrijven ontwierpen ook een casual kledinglijn én … een bed dat even comfortabel zou moeten zijn als de klassieke sandaal zelf.

De collectie ‘Birkenstock x Toogood’ wordt binnenkort verkocht op de website van 1774.com, t-o-o-g-o-o-d.com, en Matchesfashion.com.

