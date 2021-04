Hierop moet je letten als je vis koopt

Is het visje dat je wilt bereiden nog lekker vers? Zo herken je de meest verse vangst.

1. Geur

Verse vis ruikt naar de zee – ziltig en fris. Oudere vis kan een onaangenaam geurtje krijgen. Ruikt hij naar ammoniak? Dan mag je hem niet meer opeten.

2. Kleur

Is je vis nog mooi wit? Goed zo. Als hij al wat ouder is, wordt het vlees geliger. De kieuwen zijn bij verse vis rood, maar worden na een tijdje ook geler.

3. Uitzicht

Hangt het vel nog aan de vis? Dan moet het mooi blinken. Als het al wat dof aan het worden is of de schubben loskomen, is hij minder vers. De ogen moet helder en een beetje bol staan.