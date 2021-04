Ardennentocht = Gerhagentocht in 2021

Gelukkig heeft Tessenderlo een prachtig natuurgebied dat een perfect alternatief kan bieden voor deze editie. Het domein Gerhagen is de groene long van Tessenderlo, heeft een oppervlakte van 945ha en is samen met de Merodebossen een van de grootste aaneengesloten bossencomplexen van Vlaanderen.Vanaf 5 april t.e.m. 30 juni kan je zelf kiezen wanneer je met je bubbel gaat. Alle info over de tocht is terug te vinden op de website.