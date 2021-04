De blauwe hemels van Anton Kusters

Op het eerste gezicht ziet het kerngedeelte van de expositie er heel gewoon uit. Een grote tafel van vijf op drie, waar 1078 polaroidfoto’s op bevestigd zijn, 49 maal 22, die allemaal een beetje op elkaar lijken: blauwe lucht met hier en daar een wolkje. Het lijken vreedzame en rustige taferelen tot je plots links onderaan op elke foto een getal en een stel coördinaten ziet; elke foto is op een bepaalde plaats genomen en heeft haar eigen verhaal. Het gaat om (vermoorde) mensen en plaatsen. Na die eerste indruk lees je de tekst naast het werk uitgelicht tegen de witte muur. Pas dan komen de kolkende emoties aan de oppervlakte die verborgen zijn achter deze vreedzame blauwe hemelbeelden. Anton Kusters, getriggerd door een oorlogsverhaal van zijn grootvader, begon aan een studie van kampen en getto’s in Hitler’s Derde Rijk tussen 1932 en 1945. Duizendachtenzeventig in totaal, Onvoorstelbaar! Gedurende 4.432 dagen legde Kusters bijna 200.000 kilometer af doorheen het voormalige Deutsche Reich en op elk van de -vaak vergeten- sites legde hij de lucht boven de site vast. Daarvoor gebruikte hij een gewone analoge Polaroidcamera. Hij voorzag bij elke foto een blinddruk met daarop het gekend aantal slachtoffers van elk Nazi-concentratiekamp, alsook de gps-coördinaten. Deze beklijvende installatie nodig je daardoor dwingend uit om het proces van bezinning en herdenking voort te zetten. Daarbij word je gehuld in een geluidsstuk van Samama en omringd door een reeks nieuwe werken van Kusters, ontwikkeld in het kader van het ‘Blue Skies Project’. De tentoonstelling kan gratis bezocht worden maar je moet wel reserveren (bij C-mine) om niet in een onveilige drukte terecht te komen.